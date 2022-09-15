В Орле Следственный комитет заинтересовался ситуаций с общественным транспортом

15.9.2022 | 12:06 Закон и порядок, Новости, Общество

Петр Юдин встретился с 16 работниками Трамвайно-троллейбусного предприятия.

Руководство орловского Следственного комитета заинтересовалось скандалом вокруг перспектив дальнейшего развития орловского общественного транспорта.

Это произошло после того, как инициативная группа орловцев публично обратилась к председателю СК Александру Бастрыкину. В своем обращении жители Орла поделись подозрениями о том, что власти планируют заменить электротранспорт на газовые автобусы и с этой целью они способствуют уничтожению троллейбусов и автобусов. В ответ Бастрыкин потребовал от подчиненный доклад о положении дел в Орле, а также поставил этот вопрос на контроль в центральном аппарате.

Глава орловского СК Петр Юдин встретился с 16 представителями Трамвайно-троллейбусного предприятия и выслушал их точку зрения о происходящем. В настоящее время Следственный комитет начал доследственную проверку по доводам обратившихся граждан.

«Выслушав граждан, Пётр Иванович Юдин по окончании приема дал ряд конкретных поручений подчиненным сотрудникам. Ход и результаты доследственной проверки взяты руководителем следственного управления под личный контроль. Напомним, что ранее ход исполнения поручения о докладе по проблемной ситуации, изложенной заявителями поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России», — рассказали в СК.

ИА «Орелград»

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