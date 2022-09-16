Лизинговые автобусы для ТТП обернулись уголовным делом

Чиновники администрации Орла обвиняются в превышении должностных полномочий, сообщает СУ СК России по Орловской области.

По версии правоохранителей, должностные лица согласовали приобретение МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» 20 автобусов в лизинг. При этом не было учтено плачевное финансовое состояние и отсутсвие возможности вовремя гасить платежи по кредиту.

«В дальнейшем ввиду отсутствия у МУП «ТТП» собственных денежных средств, для погашения имеющихся задолженностей, должностными лицами администрации Орла необоснованно выделены денежные средства на погашение лизинговых платежей за приобретенные автобусы в размере не менее 8 млн рублей», — указано в сообщении орловского СКР.

Ход расследования уголовного дела на контроле в центральном аппарате Следственного комитета России.

Отметим, приобретение автобусов преподносилось руководством города как шанс вывести предприятие из сложного финансового положения. Электротранспорт работает по урезанным маршрутам из-за скандально затянувшегося ремонта Красного моста, да и на протяжении последних лет проблемы в стареющей базе только накапливались. Так, июльскую зарплату около 450 работников получили только в августе после вмешательства прокуратуры Орловской области.

ИА «Орелград»