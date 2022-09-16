Мценск получит почти миллион на сохранение памятников

Федеральные средства помогут решить проблему благоустройства воинских захоронений.



Мценские власти утвердили в новой редакции параметры муниципальной программы сохранения и реконструкция военно-мемориальных объектов в городе Мценске. Основная цель – приведение в надлежащее состояние воинских захоронений, братских могил, памятников и памятных знаков, расположенных на территории этого райцентра. Речь идет о проведении ремонта, реконструкции и благоустройства объектов в 2022-2024 годы. Всего по программе запланировано финансирование в объеме 1,441 миллиона рублей. Из них 960 тысяч районный центр получит из федерального бюджета. Так, в 2023 году ожидается поступление 500 тысяч рублей, в 2024 году – еще 460 тысяч. Оставшиеся средства добавят муниципальный и областной бюджеты. Кстати, субсидия Орловской области Мценску на указанные цели в 2022 году составляет 200 тысяч рублей.

Согласно статистике на территории города Мценска расположены 14 воинских захоронений. По данным Управления культуры и архивного дела Орловской области на государственной охране как памятники истории состоят 12 из них. Находящиеся на них надгробия, памятники, стелы, обелиски, элементы ограждения и другие мемориальные сооружения были установлены в 50-60-е годы прошлого столетия. В настоящее время некоторые из них, как признают власти города, находятся в неудовлетворительном состоянии. Сооружения, выполненные из гипса, цемента и бетона, с момента их возведения уже заметно обветшали.

В соответствии с Законом РФ «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества», именно органы местного самоуправления выполняют задачи по содержанию в порядке и благоустройству воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, которые находятся на их территориях. Данные мероприятия должны финансироваться за счет собственных доходов и соответствующих источников финансирования дефицита местного бюджета.

«Основное число муниципальных образований из-за значительного количества военно-мемориальных объектов на их территориях имеют ограниченные возможности по изысканию денежных средств на их содержание и сохранность», — отмечают при этом авторы программы. Именно поэтому Мценск в рамках федеральной целевой программы «Увековечивание памяти погибших при защите Отечества» и получит из федерального бюджета денежные средства размере 960 тысяч рублей.

«Выполнение комплекса мероприятий подпрограммы позволит изменить ситуацию с содержанием воинских захоронений, памятников, памятных знаков, сложившуюся в городе, — следует из паспорта программы. — Совместными усилиями всех заинтересованных структур программными методами планируется решение проблемы по обеспечению сохранности воинских захоронений, расположенных на территории города».

ИА «Орелград»