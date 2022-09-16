Мценск получит почти миллион на сохранение памятников

16.9.2022 | 17:04 Новости, Экономика

Федеральные средства помогут решить проблему благоустройства воинских захоронений.


Мценские власти утвердили в новой редакции параметры муниципальной программы сохранения и реконструкция военно-мемориальных объектов в городе Мценске. Основная цель – приведение в надлежащее состояние воинских захоронений, братских могил, памятников и памятных знаков, расположенных на территории этого райцентра. Речь идет о проведении ремонта, реконструкции и благоустройства объектов в 2022-2024 годы. Всего по программе запланировано финансирование в объеме 1,441 миллиона рублей. Из них 960 тысяч районный центр получит из федерального бюджета. Так, в 2023 году ожидается поступление 500 тысяч рублей, в 2024 году – еще 460 тысяч. Оставшиеся средства добавят муниципальный и областной бюджеты. Кстати, субсидия Орловской области Мценску на указанные цели в 2022 году составляет 200 тысяч рублей.

Согласно статистике на территории города Мценска расположены 14 воинских захоронений. По данным Управления культуры и архивного дела Орловской области на государственной охране как памятники истории состоят 12 из них. Находящиеся на них надгробия, памятники, стелы, обелиски, элементы ограждения и другие мемориальные сооружения были установлены в 50-60-е годы прошлого столетия. В настоящее время некоторые из них, как признают власти города, находятся в неудовлетворительном состоянии. Сооружения, выполненные из гипса, цемента и бетона, с момента их возведения уже заметно обветшали.

В соответствии с Законом РФ «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества», именно органы местного самоуправления выполняют задачи по содержанию в порядке и благоустройству воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, которые находятся на их территориях. Данные мероприятия должны финансироваться за счет собственных доходов и соответствующих источников финансирования дефицита местного бюджета.

«Основное число муниципальных образований из-за значительного количества военно-мемориальных объектов на их территориях имеют ограниченные возможности по изысканию денежных средств на их содержание и сохранность», — отмечают при этом авторы программы. Именно поэтому Мценск в рамках федеральной целевой программы «Увековечивание памяти погибших при защите Отечества» и получит из федерального бюджета денежные средства размере 960 тысяч рублей.

«Выполнение комплекса мероприятий подпрограммы позволит изменить ситуацию с содержанием воинских захоронений, памятников, памятных знаков, сложившуюся в городе, — следует из паспорта программы. — Совместными усилиями всех заинтересованных структур программными методами планируется решение проблемы по обеспечению сохранности воинских захоронений, расположенных на территории города».

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования