Орловцы попросили Клычкова дать «люлей» своим советникам

«Наведите порядок в своем окружении, дайте им ….юлей хоть раз наконец».

Телеграмм-канал «Орел24», близкий к силовикам и публикующий оперативную информацию, попросил губернатора Орловской области навести порядок в своем окружении.

Поводом для этого стало выступление в эфире «Экспресс Радио Орел» советника губернатора Владимира Морозова. В ходе эфира у Морозова спросили о его отношении к одному из скандально известных орловских телеграмм-каналов («Негласно…»).

Морозов назвал упомянутый ресурс своим конкурентом и ужасным каналом с ужасным контентом. Загвоздка заключается в том, что по данным «Орел24» скандальный канал создан и функционирует с абонентского номера, зарегистрированного на самого Владимира Морозова.

Пикантность ситуации добавляет то, что по данным «Орел24» другой советник Андрея Клычкова, Сергей Лежнев активно использует скандальный ресурс для анонимной публикации в интернете необходимых ему сведений.

«Отсюда вывод – как минимум Лежнев знает, что этот канал, дискредитирующий Орловщину и развращающий нашу молодежь, принадлежит Морозову. То есть, регулярные тезисы Лежнева про замечательную Орловщину, отличных местных жителей, природу и тд. и тп. это просто треп? Или это у нас такая региональная информационная политика такая?», — задается вопросом «Орел24».

В заключение телеграмм-канал дает Клычкову совет, ранее неоднократно высказываемый многими жителями региона:

«Уважаемый Андрей Евгеньевич, с такими советниками врагов не надо! Наведите порядок в своем окружении, дайте им …..юлей хоть раз наконец. Сейчас нужно порядок наводить везде, прежде в голове нашей молодежи, а не засорять ее пахабщиной и враньем».

ИА «Орелград»