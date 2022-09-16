Орловцы потратили на коммуналку почти 7 миллиардов рублей

Статистики оценили динамику на рынке платных услуг населению.



В январе-июле 2022 года, по оперативным данным Орелстата, населению Орловской области было оказано платных услуг на общую сумму 24,1 миллиарда рублей, что в сопоставимых ценах на 3,1 процента больше, чем годом ранее. В структуре платных услуг населению 65,7 процента составили жилищно-коммунальные, телекоммуникационные и бытовые услуги. Аналитики также изучили структуру услуг по их видам.

Анализ показал, что больше всего денег орловцы за отчетный период времени потратили на оплату коммунальных услуг. У них ушло на это 6,88 миллиарда рублей. При этом еще 1,854 миллиарда рублей было «вложено» в оплату жилищных услуг. На оплату телекоммуникационных услуг, прежде всего услуг мобильной связи и интернета, жители региона потратили 3,318 миллиарда рублей.

Кроме того, 3,791 миллиарда ушло у них на бытовые услуги. Транспортные услуги обошлись орловцам в этом году в 2,059 миллиарда рублей, медицинские – в 2,201 миллиарда. На услуги системы образования жители Орловской области потратили 1,571 миллиарда рублей, на туристские услуги – 401 миллион. Посещение фитнес-центров и спортивных залов обошлось гражданам в достаточно скромные 45,8 миллиона рублей, поездки в санатории – в 44,1 миллиона. Интересно, что орловцы потратили 44,8 миллиона рублей на ветеринарные услуги.

ИА «Орелград»