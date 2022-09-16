Паспорта безопасности библиотек оказались просроченными

Нарушение требований законодательства вскрыла Мценская прокуратура.

В Мценске районный суд вынес решение по гражданскому делу, открытому по иску Мценского межрайонного прокурора к МБУ «Централизованная библиотечная система города Мценска». В обоснование заявленных требований было указано, что прокуратурой ранее была проведена проверка соблюдения положений законодательства в сфере антитеррористической защищенности объектов культуры. Установлено, что Центральная городская библиотека им. И.А. Новикова, библиотека-филиал №3, Детская библиотека им. И.В. Александрова и библиотека-филиал №5 работают с нарушением закона.

Так, в мае 2018 года в отношении указанных объектов было проведено обследование и категорирование, по итогам которых были составлены соответствующие акты. В июне того же года на них были разработаны и утверждены паспорта безопасности. Вместе с тем, на момент проведения прокурорской проверки текущего года антитеррористическая защищенность указанных объектов культуры формально обеспечена не была.

Прокурор указал, что срок действия паспортов безопасности составляет три года. Он истек еще в прошлом году, соответственно паспорта стали недействительными. А предусмотренная законом актуализация паспортов безопасности своевременно проведена не была. Таким образом, паспорта, по сути, оказались просроченными, что с точки зрения закона делает библиотечную систему незащищенной от террористических угроз. Суд исковые требования удовлетворил и обязал МБУ «Централизованная библиотечная система города Мценска» в течение трех месяцев со дня вступления решения в законную силу обеспечить актуализацию паспортов безопасности.

ИА «Орелград»