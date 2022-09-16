Почти 28 миллиардов налогов заплатили орловцы в этом году

Налоговики рассказали о текущих платежах.



По итогам 8 месяцев 2022 года на территории Орловской области собрано 27,8 миллиарда рублей налогов. Такие данные привела пресс-служба регионального Управления ФНС России. В ведомстве отмечают положительную динамику — по сравнению с аналогичным периодом 2021 года общий объем платежей увеличился на 7,1 процента, что в денежном выражении составило 1,8 миллиарда рублей.

«Поступления в федеральный бюджет за отчетный период составили более 9,2 миллиарда рублей, или на 5,9 процента больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, — отметили в пресс-службе УФНС. — В бюджет территории мобилизовано более 18,5 миллиарда рублей с превышением на 7,7 процента к показателям соответствующего периода 2021 года».

Отчитались налоговики и о сборах взносов в различные страховые фонды. Напомним, уже несколько лет именно налоговая служба является главным администратором доходов бюджетов государственных внебюджетных фондов. Речь идет о Пенсионном фонде, Фонде обязательного медицинского страхования и Фонде социального страхования, который в эти дни проходит процедуру реформирования. По данным УФНС, за январь-август 2022 года на территории Орловской области было собрано свыше 13,6 миллиарда рублей страховых взносов на обязательное социальное страхование.

Как уже писал «Орелград», жителям Орловской области в этом году также предстоит заплатить более 1,3 миллиарда рублей имущественных налогов. Как раз в эти дни в регионе проводится массовая рассылка уведомлений физическим лицам. По данным УФНС, было сформировано почти 439 тысяч уведомлений, что ниже уровня прошлого года на 7,8 процента, или на 37 тысячи уведомлений. При этом общая сумма начисленных имущественных налогов по этим уведомлениям превышает показатель прошлого года на 10,6 процента, или на 143 миллиона рублей. Оплатить имущественные налоги за 2021 год необходимо не позднее 1 декабря 2022 года.

ИА «Орелград»