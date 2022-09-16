Под Орлом нетрезвый мужчина напал на тир

Необычное происшествие произошло в райцентре Ливны.



Ливенский районный суд Орловской области разобрался в нюансах уголовного дела, возбужденного в отношении местного жителя и рассмотренного в особом порядке судебного разбирательства. Молодого человека обвинили в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 Уголовного кодекса Российской Федерации. Следствие посчитало, что он применил насилие в отношении полицейского, а также угрожал ему. История произошла в конце мая 2022 года. Около 20 часов вечера в полицию поступил тревожный сигнал – очевидцы сообщили, что некий гражданин, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, в общественном месте на территории центрального парка культуры и отдыха ведет себя неадекватно.

Из материалов дела следует, что молодой человек наносил удары по помещению тира, чем нарушал общественный порядок. Для проверки тревожного сигнала на место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. Она была на месте уже через 10 минут после звонка очевидцев. Хулиган к тому моменту, видимо, устал колотить по стенам и уселся отдохнуть на лавочку, расположенную рядом с тиром. К нему подошел сотрудник полиции, представился и продемонстрировал свое служебное удостоверение.

В этот момент хулиган вскочил с лавочки и попытался убежать, но сотрудник полиции его догнал и остановил. Тогда преступник проявил неповиновение. Он ударил полицейского, на что тот ответил не менее жестко, повалил злоумышленника на землю. Хулиган начал брыкаться ногами, в результате чего ему удалось вырваться и подняться с земли. После этого он вынул из кармана лезвие от бритвенного станка, и, держа его в правой руке, замахнулся на полицейского, пригрозив ему расправой. Сотрудник полиции воспринял угрозу как реальную. Более того, преступник не успокоился. Он быстро наклонился, загреб рукой песок из-под ног и швырнул его в глаза полицейскому. Затем дважды ударил майора ногой и вновь пригрозил ему бритвой. В этот момент на помощь потерпевшему подоспели его коллеги, которые скрутили хулигана. За содеянное молодой человек получил наказание в виде шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

ИА «Орелград»