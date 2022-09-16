В Орле на Комсомольской насмерть разбился мотоциклист

Авария произошла поздним вечером 15 сентября у Южного рынка.

По словам очевидцев, водитель «Логана» начал манёвр, не убедившись в его безопасности. Мужчина за рулем мотоцикла «Хонда» не смог среагировать на внезапно появившееся препятствие.

На сайтах чрезвычайного ведомства и автоинспекции данных об этой аварии пока нет.

В группе «Орел Мото» выражают соболезнования родным погибшего. Орловцы отмечают, что этот сезон выдался трагичным, произошло много аварий с тяжелым и смертельным исходом для мотоциклистов.

В Знаменке 25 августа скончался мужчина после столкновения ПАЗ и «Кавасаки». 9 июля в Малоархангельском районе, врезавшись во внедорожник, погиб 23-летний водитель «Хонды». Пассажир мотоцикла получил травмы…

ИА «Орелград»