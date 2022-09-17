Амуницию войны показали в УФСИН

В Орле прошла выставка предметов военных лет.



Мероприятие прошло на базе Управления ФСИН России по Орловской области в рамках соглашения, заключенного ранее этим ведомством с «Центром патриотического воспитания» Патриот-57». Как уточнили в пресс-службе Управления, на выставке были представлены предметы военных лет – образцы снаряжения и вооружения, а также личные вещи солдат. Экспонатами послужили предметы, обнаруженные в этом году поисковиками в ходе полевых работ, в частности, в ходе недавно завершившейся полевой экспедиции в Болховском районе.

«Цель поисковиков со всей страны — сделать так, чтобы герои Великой Отечественной обрели имена, и соединить семьи, которые потеряли связь в те страшные годы. Это страницы нашей истории, о которых будем помнить всегда», — председатель Орловской региональной молодежной общественной организации Военно-исторический поисковый клуб «Дороги войны» Евгений Родин.

Как пояснили в пресс-службе УФСИН, Евгений Родин также рассказал гостям выставки о нюансах проведения поисковой работы и ее значении в сохранении исторической памяти о Великой Отечественной войне. Посетители услышали о боях, которые шли на территории Орловской области в 1943 году. На эти участках поисковики и проводят свои работы. Кроме того, организаторы рассказали о современных технологиях, которые помогают поисковикам выявлять скрытые под землей объекты, в которых могут находиться останки погибших бойцов.

ИА «Орелград»