Дело о лишении орловца прав дошло до облсуда

Мужчина пытался доказать, что психическое расстройство не мешает вождению.



Прокуратура Болховского района сообщила о результатах проведения проверки исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. В частности, внимание надзорного органа было акцентировано на местных жителях, состоящих на учете у врача психиатра-нарколога и имеющих водительские удостоверения. В результате проверки был установлен нынешний житель города Орла, которой водительское удостоверение получил лишь в 2021 году. При этом, как выяснилось в рамках проверки, мужчина имеет психическое расстройство.

«Прокурором Болховского района в Заводской районный суд города Орла было направлено административное исковое заявление о прекращении действия права на управление транспортными средствами и обязании сдать в УГИБДД по Орловской области водительское удостоверение, — следует из сообщения надзорного органа. — Суд удовлетворил административное исковое заявление прокурора. Не согласившись с решением Заводского районного суда города Орла, административный ответчик направил жалобу в Орловский областной суд».

Однако жалоба теперь уже бывшего водителя осталась без удовлетворения. Суд апелляционной инстанции признал доводы прокурора законными и обоснованными. Дело в том, что у мужчины имеется заболевание, которое присутствует в специальном перечне болезней, при наличии которых управлять транспортными средствами запрещается. Напомним, автомобили считаются объектами повышенной опасности. Психически нездоровый водитель представляет реальную угрозу безопасности других участников дорожного движения. В результате облсуд оставил решение Заводского районного суда без изменения.

ИА «Орелград»