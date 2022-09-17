Десятки тысяч орловцев связались с приставами через ЕПГУ

Жители региона все чаще обращаются к судебным приставам через портал Госуслуг.



За 8 месяцев 2022 года в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Орловской области было рассмотрено более 68 тысяч ходатайств, заявлений и обращений, поступивших через Единый портал государственных услуг (ЕПГУ). Такие статистические данные привела пресс-служба ведомства, отметив при этом, что указанный способ связи становится в Орловской области все более популярным. Также в ведомстве заверили, что все поступившие через ЕПГУ заявления рассматриваются в установленном порядке.

В региональном управлении ФССП напомнили, что на портале Госуслуг функционирует специальный сервис. С его помощью должники и взыскатели могут направлять приставам заявления, ходатайства, объяснения, отводы и жалобы по исполнительным производствам в электронной форме. Это позволяет исключить личные визиты в структурные подразделения УФССП, что важно в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции. К тому же данный сервис позволяет экономить время и расходы на бумагу.

«С помощью данного сервиса должники могут проинформировать судебного пристава об оплате задолженности, оповестить об уважительных причинах, по которым исполнить требования исполнительного документа не представляется возможным, — говорят в УФССП. — Взыскатели же могут подать заявление, чтобы ограничить выезд должника за границу, ограничить должника в пользовании специальным правом, проверить правильность взыскания денежных средств с неплательщика, передать информацию об имущественном положении должника».

Ранее о масштабах использования портала Госуслуг сообщило региональное Управления МВД России. Так, за 7 месяцев 2022 года в рамках предоставления государственных услуг в отчетном периоде Управление по вопросам миграции обработало 129 281 обращение в подведомственной сфере, причем 15 170 из них поступили через ЕПГУ. Подразделениями ГИБДД за тот же период времени было осуществлено 44 346 регистрационных действий, в том числе через ЕПГУ – 24 836. Было оказано 12 442 услуги по вопросам сдачи экзаменов и выдачи водительских удостоверений, в том числе 8008 через ЕПГУ. В информационный центр УМВД поступило 10 950 заявлений о выдаче справок о наличии или отсутствии, судимости, причем через ЕПГУ поступило 7116 из них.

ИА «Орелград»