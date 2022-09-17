Орловчанка попросила 25 лет на погашение долга

Ходатайство женщины внимательно изучил районный суд.



В Орловской области Новодеревеньковский районный суд изучил заявление местной жительницы о рассрочке исполнения ранее вынесенного в отношении нее приговора в части гражданского иска и судебных издержек. Детали уточнили в пресс-службе суда. Сообщается, что в феврале 2022 года данная гражданка была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в особо крупном размере).

Женщина была сотрудницей Сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «Взаимопомощь ККВ» и присваивала себе кредитные средства. Ей было назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Кроме того, судом был удовлетворен гражданский иск кооператива о взыскании с нее имущественного вреда в размере 1,672 миллиона рублей. Также с женщины были взысканы судебные издержки.

Спустя полгода она обратилась в Новодеревеньковский районный суд с просьбой о предоставлении ей рассрочки исполнения приговора в части оплаты назначенных ей сумм, в том числе процессуальных издержек, связанных с оплатой услуг адвокатов. Она сослалась на тяжелое материальное положение и на то, что обучение ее сына в институте также требует больших финансовых затрат. Женщина просила рассрочить исполнение приговора в части гражданского иска и судебных издержек на 25 лет.

«Суд не принял доводы заявителя о тяжелом материальном положении и связанной с этим рассрочкой на 25 лет и отказал в удовлетворении заявленных требований, — следует из сообщения судебной пресс-службы. — Судом учитывалось не только имущественное, материальное и финансовое положение сторон, но и права, законные интересы взыскателя, понесшего ущерб в результате совершенного преступления, интересы государства, в пользу которого взысканы судебные издержки. В данном случае рассрочка исполнения судебного решения привела бы к необоснованному затягиванию реального возмещения ущерба потерпевшему и государству. Постановление суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано».

ИА «Орелград»