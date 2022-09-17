Осужден водитель с пятикратным превышением нормы алкоголя в крови

Ближайшие месяцы нетрезвому водителю придется провести в заключении.



Вступил в силу обвинительный приговор, который вынес Мценский районный суд Орловской области в отношении местного жителя, ранее имевшего судимость за пьяную езду. Отметим, что предыдущий приговор был оглашен относительно недавно, в конце января 2022 года. Тогда молодой человек получил наказание в виде обязательных работ сроком на 240 часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, сроком на полтора года. Предыдущий приговор вступил в силу с 1 февраля 2022 года, а уже 7 февраля тот же молодой человек был задержан сотрудниками полиции.

Около 22 часов вечера он двигался по улицам Мценска на автомобиле марки ВАЗ-21053. Напомним, действующих водительских прав на тот момент у него уже не было. Более того, мужчина был нетрезв. Он согласился пройти освидетельствование при помощи алкотестера. Прибор выявил у него состояние алкогольного опьянения – содержание спирта в выдыхаемом водителем воздухе составляло 0,931 мг/л, а максимально допустимая законом норма составляет 0,16 мг/л. Таким образом, уровень содержания алкоголя в крови у этого водителя был превышен более чем в 5 раз. Сотрудники ДПС немедленно отстранили его от управления автомобилем. Допрошенный в судебном заседании подсудимый свою вину в совершении преступления полностью признал.

По его версии, за руль автомобиля он сел исключительно по просьбе друга, который сам был нетрезв. Якобы друг попросил его перегнать автомобиль в другое место, так как сам садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения побаивался. Подсудимый решил помочь другу, при этом собственное состояние его не смутило. Теперь у него будет время для того, чтобы подумать над своим поведением. Суд приговорил его к лишению свободы сроком на восемь месяцев и назначил дополнительное наказание в виде лишения права заниматься определенной деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на два года. С учетом январского приговора, наказание по которому не было отбыто, суд продлил срок лишения водительских прав до трех лет. Отбывать основное наказание преступник будет в колонии-поселении, в которую он должен прибыть самостоятельно.

ИА «Орелград»