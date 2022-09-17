Студентам расскажут о жизни в Орловской области в 1937 году

Мероприятие будет приурочено к празднованию юбилея региона.



Как сообщили в Орловской областной библиотеке имени Бунина, 22 сентября в этом учреждении пройдет мероприятие, посвященное 85-летию образования Орловской области. Это будет информационный час «60 дней из жизни Орловской области в 1937 году». Участниками мероприятия станут студенты Орловского техникума технологии и предпринимательства имени Русанова. В учреждении напоминают, что 27 сентября 1937 года постановлением ЦИК СССР была образована Орловская область. Произошло это за счет выделения районов (уездов) бывшей Орловской губернии из состава территорий, ранее приписанных к Курской, Западной и Воронежской областям.

«Этот день – настоящий праздник для тех, кто родился и вырос на Орловской земле и связал с ней свою жизнь, замечательный повод еще раз вспомнить славную историю региона, отметить его выдающееся культурное наследие, — говорят в областной библиотеке. — Жители Орловщины по праву гордятся вековыми традициями, заложенными старшими поколениями, ратными и трудовыми подвигами своих предков, значимой ролью области в Победе в Великой Отечественной войне и восстановлении страны в непростые послевоенные годы».

Что касается информационного часа, то студентам расскажут о первых двух месяцах жизни молодого региона. Для этого будет использоваться и наглядный материал. Например, студентам покажут подшивку номеров газеты «Орловская правда» за 1937 год, которая хранится фондах библиотеки. Кроме того, библиотечные работники на основе имеющихся письменных источников подготовили для участников интересную информацию «о политической, социальной, культурной, бытовой жизни орловчан в первые месяцы существования нашей малой родины, ставшей Орловской областью». Добавим, что информационный час будет проведен с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических требований. Наличие масок рекомендуется, посетителей также призывают соблюдать социальную дистанцию.

ИА «Орелград»