Толщина асфальта в Болхове поразила проверяющих из счетной палаты

Областная КСП проверила дорожные расходы в Болховском районе.



Контрольно-счетная палата Орловской области обнародовала информацию по результатам проверки использования средств регионального Дорожного фонда, выделенных Болховскому району. В отчете аудиторов перечислен целый ряд выявленных нарушений. В частности, сообщается, что администрациями Болховского района и Болхова право муниципальной собственности не зарегистрировано в отношении 200 и 24 автомобильных дорог общего пользования местного значения соответственно. Паспортизация автомобильных дорог не проведена.

Также аудиторы подключили лабораторию для проверки качества дорожного участка на улице 8-го Марта в Болхове. Образцы асфальтобетонной смеси были отобраны на участке дороги площадью 1747,8 квадратных метров. По результатам лабораторных испытаний было установлено несоответствие толщины верхнего слоя дорожного покрытия проектным значениям. В нарушение ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок» администрацией города были приняты и оплачены работы по восстановлению дорожного покрытия, не отвечающие требованиям ГОСТ, на общую сумму 2,536 миллиона рублей. Также было выявлено завышение сметной стоимости и оплаты перевозки щебня в село Однолуки, где ремонтировалась дорога. Аудиторы считают, что можно было использовать более экономически эффективный маршрут перевозки, что позволило бы сэкономить бюджетные средства.

«Муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги местного значения с. Фатнево (ул. Луговая) Болховского района на сумму 751,95 тысячи рублей не исполнен, — говорится в отчете КСП. — На основании лабораторных испытаний КУ «Орелгосзаказчик» установлено несоответствие щебня, использованного подрядчиком ООО «СтройГрупп» при производстве работ, условиям муниципального контракта. С учетом изложенного администрацией Болховского района приемка и оплата работ не произведена».

Также был выявлен факт неправомерной приемки и оплаты фактически невыполненных работ на общую сумму 75 тысяч рублей при ремонте дороги по улице 7-го Ноября в Болхове. В нарушение закона администрацией города не были установлены дополнительные требования (наличие опыта работ, связанного с предметом контракта) к участникам аукциона по ремонту дороги на улице 7-го Ноября. При этом начальная (максимальная) цена контракта составляла 5,45 миллиона рублей. Администрацией района было допущено нарушение условий соглашения с областным департаментом при направлении средств субсидий на строительство семи участков новых дорог с щебеночным покрытием.

«В нарушение условий муниципальных контрактов, заключенных администрацией Болховского района, работы по семи объектам выполнены подрядчиками с превышением установленных сроков от трех до 39 дней, — сообщает КСП. — В нарушение части 6 статьи 34 Закона №44-ФЗ администрацией Болховского района в адрес подрядчиков по 7 из 8 заключенных муниципальных контрактов требования об уплате неустоек (штрафов, пеней) не направлены». Кроме того, чиновники и сами опаздывали с оплатой контрактов, превышение установленных сроков варьировалось от трех до 25 дней. Были вскрыты и другие нарушения.

ИА «Орелград»