В Ливнах решили повысить компетентность чиновников

Из бюджета выделят деньги на обучение местных служащих.



Администрация города Ливны утвердила муниципальную программу развития муниципальной службы. Она начнет действовать с 1 января 2023 года, а срок ее действия рассчитан по 2028 год включительно. Основная цель – обеспечение повышения профессиональной компетентности муниципальных служащих города. Общая потребность в финансовых средствах из городского бюджета, согласно прогнозу мэрии, составит 180 тысяч рублей. Иными словами, из местного бюджета ежегодно будет выделяться по 30 тысяч.

Несмотря на скромное финансирование, задачи ставятся большие. Так, за счет программы власти планируют решить несколько накопившихся проблем. Из паспорта документа следует, например, что в системе развития муниципальной службы прослеживаются такие проблемы, как кадровое обеспечение и «отставание органов местного самоуправления в области квалификации и мотивированности кадров от корпоративного сектора». Решать их планируется за счет организации обучения чиновников.

«Решение проблемы развития муниципальной службы без использования программно-целевого метода может привести к снижению результативности мероприятий, проводимых разрозненно, бессистемно и непоследовательно при внедрении на муниципальной службе эффективных технологий и современных методов кадровой работы, формировании высококвалифицированного кадрового состава», — говорится в программе. Следствием этого называется снижение профессионализма муниципальных служащих и эффективности муниципального управления в городе в целом.

Также авторы предупреждают о возможных рисках, которые могут возникнуть при реализации программы. Например, существует вероятность изменения федерального законодательства по вопросам муниципальной службы. Также возможны изменения количества муниципальных служащих, которым необходимо повышение квалификации, объема финансовых средств, необходимых на оплату образовательных услуг. Есть и внутренние риски — недостаточная квалификация и недостаточная координация работ.

По данным статистики, в настоящее время в органах местного самоуправления города Ливны должности муниципальной службы замещают 95 человек. В администрации райцентра работает 92 муниципальных служащих, в Ливенском городском Совете народных депутатов — 2 муниципальных служащих, в контрольно-счетной палате города Ливны – 1. Благодаря реализации федеральных, региональных и муниципальных программ около 10 ливенских муниципальных служащих ежегодно проходят курсы повышения квалификации по актуальным тематикам.

«Повышение эффективности управления социально-экономическим развитием города возможно только при наличии высокопрофессиональных кадров в органах местного самоуправления города, — резюмируют авторы программы. — От того, насколько эффективно действуют органы муниципального управления, во многом зависит доверие населения к власти. В связи с этим особую роль играет кадровая политика, осуществляемая органами местного самоуправления».

ИА «Орелград»