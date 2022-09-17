Вступил в силу приговор по делу о поножовщине в новогоднюю ночь

Житель Ливен выбрал малозначительный повод для расправы над соседом.



Вступило в силу решение по уголовному делу, которое еще весной в первой инстанции рассмотрел Ливенский районный суд Орловской области. Местный житель, ранее неоднократно судимый, были признан виновным в покушении на убийство. Под стражей он содержался с 1 января 2022 года, поскольку именно в новогоднюю ночь и было совершено преступление. Из материалов дела следует, что подсудимый и его сожительница пригласили к себе домой на празднование Нового года своих знакомых. Семьи знали друг друга около двух лет, мужчины вместе работали. К тому же они жили по соседству.

Сам Новый год компания встретила без приключений. Затем взрослые решили выйти на улицу, чтобы посмотреть новогодний салют. С собой захватили детей. Один из мужчин начал катать на качелях свою дочь, второй – своего сына. В какой-то момент мальчик почему-то заплакал. Отец принялся его успокаивать, и в этот момент ранее судимый гражданин внезапно решил заняться воспитанием чужого ребенка. Он грубо высказался и в адрес мальчика, и в адрес его отца, заявив последнему, что с детьми «надо не так разговаривать».

После этого компания вернулась домой, где мужчины начали выяснять отношения. При этом отец обиженного ребенка припомнил соседу его криминальное прошлое. В ответ тот схватил кухонный нож и начал наносить им удары своему приятелю. Только вмешательство медиков помогло потерпевшему выжить. В суде подсудимый свою вину признал частично, пытаясь заверить суд в том, что убивать потерпевшего он не хотел. Однако под гнетом доказательств его признали виновным по статье 105 УК РФ (покушение на убийство) и назначили ему наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

ИА «Орелград»