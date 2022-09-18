Орловец пытался убить сожительницу за то, что она забрала его документы

Очередная ссора на бытовой почве завершилась трагедией.



Орловский областной суд оставил без изменения обвинительный приговор, который ранее вынес Мценский районный суд в отношении местного жителя. Мужчина был признан виновным в покушении на убийство своей сожительницы и получил наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Кстати, сторона обвинения просила для него 10 лет колонии. Подробности прошедшего процесса сообщила пресс-служба Мценского районного суда.

Отмечается, что подсудимый ранее уже отбывал длительный срок лишения свободы за совершенное им убийство. Он был приговорен к 12 годам и 9 месяцам заключения. Не так давно амчанин освободился из колонии, вернулся на малую родину и стал проживать с любимой женщиной. Между ними не раз вспыхивали ссоры и скандалы, женщина неоднократно жаловалась своим родственникам на поведение кавалера. Очередная ссора вспыхнула в один из декабрьских вечеров, когда пара распивала спиртное на своей кухне.

Участником застолья также был двоюродный брат женщины, который невольно стал свидетелем кровавых событий. Со слов подсудимого выходило, что женщина обзывала и оскорбляла его, подчеркивая его криминальное прошлое. Более того, она «подтвердила факт измены своему сожителю с другим мужчиной, да еще и спрятала его документы». А затем попыталась облить его водой, но разлила воду. Осужденный в ответ на такое поведение выпил залпом стакан водки, взял со стола нож, подошел к находившейся в прихожей женщине и нанес ей ножом несколько ударов в живот.

«После полученных ранений женщина сумела дойти до комнаты, — следует из информации суда. — Уже в комнате сожитель нанес ей в спину еще несколько ножевых ранений, женщина упала на пол лицом вниз, затем немного приподнялась и легла на левый бок. В этот момент, как сообщал осужденный, когда она лежала на полу, он подошел к ней и с силой нанес удар ножом в область груди, а может и несколько, он не помнит, был пьян. После этого она приподнялась, сев на пол и согнув ноги под себя, и облокотилась спиной о стену, а он сидел напротив нее. Тогда она, посмотрев на него, попросила прощения, в ответ на это он сказал, что прощает ее и, поцеловав ее в губы, держа нож в правой руке, с силой нанес еще один удар ножом в область груди».

Затем убийца отбросил нож и позвонил по номеру экстренной службы, попросив прислать по его адресу сотрудников полиции. При этом он сообщил о том, что только что зарезал свою сожительницу, но усмехнулся в ответ на вопрос, не хочет ли он вызвать скорую. Медики сумели спасти жизнь потерпевшей, которая получила 11 ножевых ударов в область жизненно важных органов. Подсудимый вину признал частично – он заявил, что не хотел убивать женщину. Кроме того, мужчина пытался доказать, что женщина сама спровоцировала его «своим аморальным поведением», а также ссылался на «помутнение сознания», Однако экспертиза установила, что состояния аффекта у убийцы в момент совершения преступного деяния не было.

ИА «Орелград»