Орловские чиновники в суде «открестились» от недвижимости

Муниципальное помещение оказалось предметом спора с управляющей компанией.



Арбитражный суд Орловской области рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению одной из управляющих компаний к муниципальному образованию «Город Орел», интересы которого представляло управление муниципального имущества и землепользования. Истец ставил вопрос о взыскании 102 721 рублей. Речь идет о задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг за период с октября 2019 года по апрель 2022 года. Дело в том, что истец управляет многоквартирным домом по улице Планерной. Муниципальному образованию на праве собственности принадлежит одна из квартир в этом доме. За нее-то УК и просила чиновников заплатить.

Однако УМИЗ прислало в суд письменные возражения, указав, что является ненадлежащим ответчиком. По мнению ведомства, спорная квартира на праве оперативного управления закреплена за МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла». Следовательно, иск надо подавать к этому учреждению. Кроме того, УМИЗ указало, что «бюджет муниципального образования на 2021-2022 годы сформирован с предельным дефицитом». Мол, погашать долг все равно нечем. Суду пришлось выяснять судьбу спорной квартиры.

Оказалось, что еще в 2010 году на основании постановления администрации города Орла она была передана УМИЗ в оперативное управление МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла», о чем свидетельствует сохранившийся акт приема-передачи и закрепления имущества. Но право оперативного управления МКУ «УКХ» на указанное жилье до сих пор не зарегистрировано в Управлении Росреестра по Орловской области, что подтверждается выпиской из ЕГРН. Стоит спросить у чиновников, как же так получилось, что муниципальная квартира «потерялась». Впрочем, суд счел, что подобный «бардак» не является основанием для неоплаты жилищно-коммунальных счетов. Иск был удовлетворен – арбитраж постановил взыскать с муниципального образования в лице УМИЗ задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг.

ИА «Орелград»