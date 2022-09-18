Под Орлом мужчина ограбил арендованную квартиру

Преступник снял жилье и вынес оттуда все ценное.



Необычное дело о краже чужого имущества рассмотрел Ливенский районный суд Орловской области. Обвинение было предъявлено ранее не судимому местному жителю. Его обвинили в тайном хищении чужого имущества с незаконным проникновением в жилище. Следствие и суд установили, что в феврале 2022 года подсудимый в течение двух недель спокойно выносил из чужой квартиры ценное имущество. При этом ему помогали два знакомых, которые даже не догадывались, что участвуют в краже. В судебном процессе они выступили в качестве свидетелей.

Невольные подельники рассказали, что у них не возникло подозрений, так как их приятель открывал входную дверь своим ключом. Из квартиры они постепенно вынесли два телевизора, холодильник, диван, детский спортивный мат, водонагреватель, два сувенирных ножа в ножнах, плеер с зарядным устройством и наушниками и даже набор кастрюль. Общая стоимость этого имущества с учетом износа составила около 24 тысяч рублей.

В судебном заседании подсудимый вину в совершении инкриминируемого ему деяния признал полностью. Он пояснил, что в декабре 2020 года снял квартиру, а летом 2021 года съехал с нее, но при этом сохранил ключ от входной двери. В начале 2022 года, испытывая финансовые трудности, молодой человек решил снова посетить ранее арендованную им квартиру и вынести оттуда чужое имущество. Своим подельникам он не сообщил, что совершает кражу. Суд приговорил «арендатора» к полутора годам лишения свободы условно, дав ему испытательный срок на один год, в течение которого осужденный должен своим поведением доказать исправление.

ИА «Орелград»