Под Орлом рецидивист напал на бытовку

18.9.2022 | 11:02 Закон и порядок, Новости

Мужчина незаконно проник в вагончик и похитил оттуда имущество.


В Орловской области местный житель, ранее уже имевший судимость, получил срок за новое преступление средней тяжести, совершенное против собственности. Подробности сообщила пресс-служба Глазуновского районного суда. По его данным, преступление было совершено еще в июле 2021 года. Мужчина через незапертую входную дверь незаконно проник внутрь «помещения металлической передвижной бытовки на шасси, предназначенной для временного нахождения людей». Бытовка принадлежала местному жителю и располагалась вблизи деревни Васильевка.

Злоумышленник похитил из нее чужое имущество, в том числе газовую портативную трехконфорочную плиту и автомобильную аккумуляторную батарею. Общая стоимость похищенного имущества составила всего 1485 рублей. Как отметили в суде, вор похищенное обратил в свою пользу и распорядился им по своему усмотрению, тем самым своими действиями причинил потерпевшему материальный ущерб на указанную выше сумму. Вскоре злоумышленника нашли и задержали.

Отпираться он не стал: свою вину в совершении преступления признал в полном объеме, в содеянном раскаялся. Стоит отметить, что его действия суд квалифицировал по части 2 статьи 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с незаконным проникновением в помещение). Отягчающим вину обстоятельством был признан рецидив преступлений. В результате приговором суда рецидивист за проникновение в бытовку и кражу получил наказание в виде одного года и девяти месяцев лишения свободы с отбыванием этого срока в исправительной колонии строгого режима.

ИА «Орелград»

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