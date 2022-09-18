Порядок увековечивания погибших за Отечество обновят под Орлом

Новый документ начнет действовать после 16 сентября 2022 года.



Власти Орловского муниципального округа разработали новое положение о порядке увековечения памяти граждан и исторических событий на территории округа. Проект документа был внесен на утверждение в Орловский окружной Совет народных депутатов. Новый порядок придет на смену правилам, которые действовали в предыдущие годы. Он устанавливает условия увековечения памяти выдающихся граждан и исторических событий на территории Орловского муниципального округа, а также порядок финансирования необходимых расходов.

Увековечению подлежат значимые события в истории муниципального округа и государства, память о погибших при защите Отечества, выдающихся государственных, военных и общественных деятелях, представителях промышленности, строительства, сельского хозяйства, науки, культуры, техники, образования, здравоохранения, искусства, спорта и иных сфер деятельности. Словом, речь идет обо всех тех людях, которые внесли большой вклад в социально-экономическое, общественное и культурное развитие муниципального округа.

Правилами предусмотрено два способа увековечивания. Первый – это установка объектов монументального искусства. Это может быть памятник, памятный знак, мемориальная доска, бюст, монумент, скульптура и иные объекты. Второй способ — присвоение имен погибших при защите Отечества, а также выдающихся граждан элементам улично-дорожной сети, муниципальным предприятиям и учреждениям. Согласно новым правилам, увековечение памяти граждан производится только посмертно, а увековечение памяти исторических событий, производится не ранее 5 лет после их свершения.

При этом учреждениям, организациям и пр. в рамках процедуры не может быть присвоено сразу два имени, как и улица, переулок, парк или сквер не могут носить названия в честь двух и более людей или событий. Установка объектов монументального искусства и присвоение имен будут осуществляться на основании решений Орловского окружного Совета народных депутатов. Но вносить предложения об этом вправе органы власти любого уровня, общественные организации и объединения, коллективы, а также инициативные группы граждан численностью не менее 20 человек.

Предложения будет рассматривать специально созданная комиссия по вопросам увековечения памяти граждан и исторических событий на территории Орловского муниципального округа. Ее персональный состав утверждается постановлением окружной администрации. Финансирование работ по проектированию, изготовлению и установке объектов монументального искусства осуществляется инициатором обращения за счет собственных средств, добровольных взносов юридических и физических лиц, а также из иных источников, не запрещенных действующим законодательством.

ИА «Орелград»