В Ливнах назвали причины снижения доходов

В райцентре отмечено сокращение собственной доходной части местного бюджета.



В Ливнах отчет об исполнении бюджета этого города за первое полугодие прошел процедуру согласования и утверждения. Сначала его утвердила местная администрация, затем свое заключение на отчет дали специалисты городской контрольно-счетной палаты, а последними его изучили и приняли к сведению депутаты местного горсовета. Исполнение бюджета за первую половину 2022 года по доходам составило 583,659 миллиарда рублей, или 49,4 процента от плана, скорректированного с учетом внесенных уточнений.

В Ливнах отмечают, что по ряду направлений сборы денежных средств оказались выше прошлогодних. В то же время по отдельным видам собственных доходов по сравнению с первым полугодием 2021 года отмечается сокращение. Например, специалисты КСП в своем заключении отметили, что сборы по единому сельскохозяйственному налогу в отчетном периоде времени составили 3,118 миллиона рублей. Это ниже прошлогоднего уровня на 6,1 миллиона рублей, или в 3 раза. Снижение специалисты объясняют уменьшением налогооблагаемой базы.

Земельный налог поступил в размере 6,255 миллиона рублей, что ниже уровня прошлого года на 2,18 миллиона рублей, или на 25,8 процента. В данном случае это обусловлено «продолжающимся процессом оспаривания кадастровой стоимости земельных участков». Доходы от арендной платы за земельные участки составили 8,7 миллиона рублей, что на 41,5 процента меньше, чем годом ранее. По мнению аудиторов, это обусловлено расторжением договоров аренды в связи с выкупом земельных участков, а также наличием арендаторов, уклоняющихся от уплаты арендной платы.

Снизились и доходы от перечисления части прибыли, которую муниципальные унитарные предприятия обязаны уплачивать в местную казну. В этом году МУПы перечислили в бюджет всего 1,315 миллиона рублей, или почти на четверть меньше, чем в прошлом году. Анализ показал, что снижение продиктовано «наличием переплаты по итогам 2021 года в МУТП «Ливенское» (управляет местным рынком), продолжающимся процессом расторжения договоров аренды на торговые места, отсутствием прибыли МУП «Комсервис».

Плата за негативное воздействие на окружающую среду в Ливнах сократилась по сравнению с предыдущим годом в 2,5 раза. Причиной называется уточнение ранее уплаченных платежей администратором доходов. Поступления от продажи земельных участков составили 2,4 миллиона рублей, что на 3,789 миллиона, или на 61,2 процента меньше прошлогоднего показателя. Причина проста — в Ливнах сократилось количество желающих выкупить муниципальную землю.

ИА «Орелград»