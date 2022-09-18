В Орле мужчина получил срок за разбитую бутылку вина

Вино мужчина пытался похитить в алкомаркете, но ограбление закончилось неудачей.

В Орле вступил в законную силу обвинительный приговор, вынесенный в отношении ранее неоднократно судимого за кражи и грабежи местного жителя. Ему вновь было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 УК РФ (умышленное преступление против собственности). Совершил он его в торговом зале магазина известной торговой сети «Красное и Белое». В магазин злоумышленник вошел, как обычный покупатель.

Однако на самом деле покупать ничего он не собирался. Мужчина взял с полки две бутылки игристого вина стоимостью около 200 рублей каждая. Одну из них он сунул себе под куртку, а вторую поставил обратно на полку, так как заметил, что работники магазина за ним наблюдают. Он попытался пройти мимо кассы, не оплатив товар. За ним тут же последовал торговый работник, который громко окликнул грабителя и потребовал вернуть похищенный товар на место.

Погоня завершилась на улице, причем, когда продавец догнал похитителя, товар уже был уничтожен. Дело в том, что бутылка выскользнула у похитителя из-под куртки, упала на асфальт и разбилась. В результате суд пришел к выводу, что преступный умысел не был доведен до конца, но по не зависящим от преступника обстоятельствам. В судебном заседании подсудимый свою вину признал полностью. Он получил наказание в виде лишения свободы на один год с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также ему назначена мера медицинского характера в виде принудительного наблюдения и лечения у врача-психиатра в амбулаторных условиях.

ИА «Орелград»