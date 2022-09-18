В Орле «Шкода» сбила мотоциклиста

18.9.2022 | 13:54 Новости, Происшествия

Авария произошла вечером 17 сентября на улице Раздольной.

За рулем легкового автомобиля находился 37-летний мужчина. Он двигался в направлении улицы Бурова. Примерно в 19:30 у дома №41А при повороте налево не убедился в безопасности маневра. Произошло столкновение с «Сузуки», который двигался прямо во встречном потоке. 35-летний водитель мотоцикла получил травмы. После оказания медицинской помощи отпущен, сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Напомним, при аналогичных обстоятельствах 15 сентября на улице Комсомольской погиб молодой мужчина. Водитель «Логана» при повороте налево спровоцировал столкновение с «Хондой». Мотоциклист скончался на месте до приезда скорой.

ИА «Орелград»

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