Задержанного на вокзале Орла наркодельца осудили

18.9.2022 | 17:03 Закон и порядок, Новости

Мужчина признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков.


В Орловской области осужден местный житель, которого Железнодорожный районный суд города Орла признал виновным в покушении на сбыт наркотического средства в особо крупном размере. Подробности процесса сообщила Орловская транспортная прокуратура. Дело в том, что обвинение в суде поддерживал представитель этого ведомства. На скамье подсудимых оказался 44-летний житель Орла, который был задержан в декабре 2021 года сотрудниками линейного отдела полиции на станции «Орел».

Полицейским показалось подозрительным поведение мужчины. Его пригласили пройти в отдел для выяснения обстоятельств. При личном осмотре у него были обнаружены и изъяты свертки с наркотическим средством. Позже следствие установило, что в декабре 2021 года подсудимый незаконно получил от своего «работодателя» сверток с оптовой партией наркотика. Это средство он затем самостоятельно расфасовал в более мелкие свертки для последующего их размещения в тайниках на территории Орла и продажи в «розницу».

Довести свой преступный умысел до конца мужчина не смог по независящим от него причинам, так как был задержан полицией. В суде его вина была доказана полностью. Действия подсудимого были квалифицированы по части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей в крупном размере). Суд с учетом мнения государственного обвинителя — представителя Орловской транспортной прокуратуры, назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

ИА «Орелград»

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