Житель Орла «покалечил» припаркованную на тротуаре машину

Мужчине не понравилось то, что он не мог свободно пройти к нужному подъезду.

В Орле суд вынес решение по уголовному делу об умышленном повреждении чужого имущества. Слушания прошли с участием государственного обвинителя, старшего помощника прокурора Заводского района. Органами предварительного следствия местный житель был обвинен в том, что он, будучи в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя, повредил из хулиганских побуждений чужой автомобиль марки Lada Priora.

Произошло это около 23 часов во дворе жилого многоквартирного дома. Нетрезвому гражданину не понравилось то, что автомобиль был припаркован на пешеходном тротуаре в двух метрах от подъезда, в который он направлялся. Орловец буквально начал избивать машину. Сначала он наносил удары кулаками — по передней левой двери и переднему левому боковому стеклу. Затем умудрился голыми руками оторвать от двух дверей ручки наружных замков и ударом кулака разбил стекло водительской двери.

Продолжая свои противоправные действия, хулиган принялся наносить по кузову автомобиля удары ногами. Эксперт позднее установил, что вмятины образовались на площади до 30 процентов поверхности кузова. Действия подсудимого органом предварительного следствия квалифицированы по части 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации, как умышленное повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, совершенные из хулиганских побуждений.

Однако уже в судебном заседании от потерпевшего поступило заявление о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон. Он пояснил суду, что ходатайство было заявлено им добровольно, без давления и принуждения. Обвиняемый загладил причиненный ущерб в полном объеме, поэтому претензий к нему он не имеет. Обвиняемый в суде подтвердил, что примирился с потерпевшим и деньгами возместил причиненный преступлением ущерб. В результате суд постановил прекратить уголовное дело в соответствии со статьей 25 УПК РФ.

ИА «Орелград»