Орловчанке незаконно отказали в перерасчете пенсии

Восстановить нарушенные права женщине помогли суды двух инстанций.



В Орловской области до апелляционной инстанции дошло рассмотрение гражданского дела по иску жительницы Залегощенского района. Ответчиком стало местной отделение Пенсионного фонда России. Подробности этого дела поведали в пресс-службе Верховского районного суда Орловской области, который рассмотрел спор в первой инстанции и первым же защитил права пенсионерки. Женщина просила о перерасчете размера пенсии с учетом индексации. В обоснование заявленных требований она указала, что хоть и стала пенсионеркой, но продолжала работать. При этом 30 апреля 2021 года она уволилась, а вновь была принята на работу 24 мая того же года. Иными словами, она почти месяц не работала, следовательно, по ее мнению, должна была получить за этот период полную пенсию. За этим она и обратилась в пенсионный орган, но там ей отказали.

«Ей было разъяснено, что факт осуществления (прекращения) пенсионером работы производится органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, ежемесячно, на основании сведений индивидуального (персонифицированного) учета, — следует из сообщения районного суда. — Согласно сведениям, предоставленным работодателем в пенсионный орган, в апреле и мае 2021 года она значилась работающей, следовательно, оснований для перерасчета размера страховой пенсии по старости с учетом индексации не имелось».

Такой подход можно назвать формальным, ведь на самом деле основания для перерасчета размера страховой пенсии по старости с учетом индексации у женщины возникли с того дня, когда она официально уже не числилась работающей. Иными словами, такое право возникло у нее с 1 мая 2021 года и прекратилось оно только тогда, когда женщина вновь устроилась на работу. Суд при вынесении решения также учел то, что пенсионерка уволилась в апреле, то есть она была неработающей на первое число месяца, следующего за месяцем прекращения работы.

Также суд указал, что «факт ее последующего поступления на работу не может являться причиной для ущемления ее прав». В результате исковые требования пенсионерки были удовлетворены в полном объеме, однако проигравшая сторона решила идти до конца и подала апелляционную жалобу. Дело было рассмотрено областной судебной коллегией по гражданским делам, которая сочла выводы суда первой инстанции законными и справедливыми. В результате апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Орловского областного суда решение Верховского районного суда было оставлено без изменения.

ИА «Орелград»