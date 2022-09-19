Орловчанке, угрожавшей коллеге убийством, отказали в оправдании

В Орловской области в апелляции рассмотрено дело о служебном конфликте.



Как сообщает пресс-служба Колпнянского районного суда Орловской области, в апелляционной инстанции рассмотрен обвинительный приговор мирового судьи, вынесенный в конце июня. Этим приговором местная жительница ранее была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 Уголовного кодекса РФ. А именно: ее обвинили в угрозе убийством и назначили ей наказание в виде пяти месяцев ограничения свободы.

«Не согласившись с вынесенным приговором, осужденная подала жалобу, в которой просила отменить вынесенный мировым судьей приговор и вынести оправдательный приговор, — сообщает пресс-служба суда. — Колпнянский районный суд Орловской области не усмотрел нарушения норм уголовно-процессуального закона, влекущих отмену или изменение приговора, и не нашел оснований для удовлетворения апелляционной жалобы осужденной».

Как следует из апелляционного постановления, преступление было совершено в апреле 2022 года, причем события развернулись в кабинете отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов. Несколько работниц стали свидетелями конфликта, который разгорелся между их коллегами. Одна из коллег начала угрожать другой физической расправой, размахивая при этом сначала канцелярскими ножницами, а затем и ножом, который нашелся в ящике рабочего стола.

Потерпевшая восприняла угрозу в свой адрес как реальную, в суде она подтвердила, что в тот момент сильно испугалась за свою жизнь. В апелляции подсудимая просила вынести ей оправдательный приговор, заявив, что это была шутка, что мировой судья не дал должной оценки показаниям свидетелей и самой потерпевшей. По ее версии, «свидетели обвинения и потерпевшая, сговорившись заранее, оговорили ее по мотивам личных неприязненных отношений, пытаясь сокрыть допущенные ими и руководством БУ «ЦСОН» нарушения в части несоответствия оплаты за услуги гражданам, принятым на обслуживание в центр».

Однако суд апелляционной инстанции поддержал выводы мирового суда о виновности подсудимой, отметив в своем решении, что они основаны на доказательствах, полученных в установленном законом порядке, всесторонне, полно и объективно исследованных в судебном заседании и получивших оценку мировым судьей в соответствии с требованиями статьей 88 УПК РФ.

ИА «Орелград»