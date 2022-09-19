Орловцы попросили Вячеслава Володина спасти троллейбусы и трамваи

В ближайшее время пройдут большие парламентские слушания по развитию городского электротранспорта в регионах России.

Инициативная группа орловцев выступила с очередным открытым обращением с просьбой спасти троллейбусы и трамваи, находящиеся в Орле под угрозой исчезновения.

На этот раз адресатом послания стал Вячеслав Володин, председатель Государственной Думы Российской Федерации. Вероятно, это связано с тем, что федеральный политик поднял тему сохранения электротранспорта в российских регионах. В ближайшее время в Госдуме пройдут большие парламентские слушания по этому вопросу.

«Вячеслав Викторович, Мы просим Вас как Председателя Государственной Думы вмешаться! Сохранить и развивать наши троллейбусы и трамваи. Помогите городу Орлу приобрести партию новых троллейбусов в самые кратчайшие сроки. Город Орёл ждёт вашей помощи ! Ждём новых троллейбусов и трамваев!

АВТОБУСЫ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ! », — говорится в обращении.

Ранее горожане обращались с аналогичными просьбами к Александру Бастрыкину, возглавляющему Следственный комитет России, а также — к Геннадию Зюганову, возглавляющему партию, в которой состоит губернатор Орловской области Андрей Клычков.

ИА «Орелград»