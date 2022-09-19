Орловец попал в команду Сюткина на «Голос 60+»

Преподаватель Орловской детской школы искусств Владимир Прибылов прошел слепое прослушивание в популярном шоу на «1 канале».

Для выступления он выбрал «Come Together» группы The Beatles. Первым обернулся к герою Валерий Сюткин, вторым — Александр Малинин, третьим — Игорь Корнелюк. Только Елена Ваенга осталось спиной к исполнителю, но позже пояснила свое решение.

«Первый пошел, второй пошел, третий. Ну, что я полезу!? Без меня разберутся», — сказала Елена и показала рукой «класс».

Игорь Корнелюк отметил прекрасный тембр орловца.

«Очень правильно эмоционально, сдержанно», — подчеркнул Валерий Сюткин.

«Все было спето круто. Правильная подача, ресщепление голоса очень естественное», — отметил Александр Малинин.

Владимир Прибылов выразил благодарность за теплые слова. Выбирая наставника, орловец не стал колебаться.

«Я пойду к Валерию, Сюткину, потому что он первый повернулся».

Владимир Прибылов преподает в школе им. Д.Б, Кабалевского игру на фортепиано и синтезаторе. По словам коллег, он увлекает предметом учеников и имеет хороший контакт с родителями. Владимир Прибылов организовывал в Орле крупные культурные мероприятия — рок-фестиваль «Дворянское гнездо» и джаз-фестиваль «Ритменс». Кроме того, он создатель и вдохновитель музыкальной группы «Ритменс».

ИА «Орелград»