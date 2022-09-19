Орловский губернатор наделил себя новым правом

В регионе изменены условия проведения публичных слушаний.



Глава Орловской области Андрей Клычков внес изменения в действующий с 2016 года порядок проведения публичных слушаний, организатором которых является правительство Орловской области. Одновременно изменен и порядок определения их результатов. Согласно новой редакции документа, председательствующим на публичных слушаниях является губернатор. Согласно предыдущей версии этого документа, ранее председательствовать на таких мероприятиях должен был глава правительства. Тем самым губернатор получил новую функцию, хотя конкретно для Орловской области это новшество формально ничего не меняет. Ведь губернатор одновременно является и главой правительства.

К слову, председательствовать на публичных слушаниях по его поручению вправе и один из заместителей губернатора в правительстве Орловской области или председатель рабочей группы. Согласно новым правилам, в случае, если мероприятие проводил губернатор, он должен утвердить итоговый протокол не позднее восьми календарных дней со дня проведения публичных слушаний. Если же губернатора замещал его заместитель или председатель рабочей группы, то такой протокол председательствующий обязан подписать не позднее 7 календарных дней со дня проведения публичных слушаний. Затем протокол в течение одного дня должен быть направлен губернатору. Последний обязан утвердить протокол не позднее 10 календарных дней со дня проведения публичных слушаний.

Поясним, что проведение слушаний согласно законодательству Орловской области является одной из форм общественного контроля. Правительство вправе проводить их по собственной инициативе. Публичные слушания проводятся по вопросам, имеющим особую общественную значимость либо затрагивающим права и свободы человека и гражданина, права и законные интересы общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций. В слушаниях вправе участвовать граждане, организации, общественные объединения, представители органов государственной власти. Правительство региона при этом вправе самостоятельно определять состав приглашаемых лиц для участия в публичных слушаниях. Заинтересованные лица вправе направлять в рабочую группу предложения и материалы, адресованные правительству по обсуждаемому вопросу.

ИА «Орелград»