Подведший орловскую школу бизнесмен включен в «черный список»

Предприниматель сорвал поставку оборудования по нацпроекту «Культура».



Как сообщает Орловское УФАС России, Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в Воронеже принял решение об отказе в удовлетворении жалобы индивидуального предпринимателя. Последний требовал признать недействительным решение антимонопольного органа, согласно которому он был включен в перечень недобросовестных поставщиков. Мужчина считает, что не заслужил места в «черном списке» однако у антимонопольщиков и суда оказалось иное мнение на этот счет.

Как уточнили в пресс-службе Орловского УФАС, все началось весной 2021 года, когда между ИП и Змиевская средней школой был заключен договор на поставку мультимедийных проекторов. Финансирование обеспечивалось в рамках реализации национального проекта «Культура». Поставщик обязался поставить мультимедийные проекторы в срок до 31 мая 2021 года, то есть у него было два месяца на исполнение договорных обязательств. Школа со своей стороны гарантировала ему своевременную и полную оплату.

«Вместе с тем, по состоянию на 08.06.2021 поставка мультимедийных проекторов не была осуществлена, — следует из сообщения Орловского УФАС. — Поставщиком были нарушены сроки поставки товара по договору, что подтверждалось актами выполнения муниципального контракта от 08.06.2021 и от 19.06.2021. На основании вышеизложенного заказчиком 08.06.2021 было принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта».

После разрыва контракта школа подала в антимонопольный орган сведения о предпринимателе, который нарушил условия поставки. Изучив эти материалы, комиссия УФАС «не нашла достаточных оснований считать действия ИП добросовестным поведением». В результате в августе 2021 года сведения об этом предпринимателе были включены в реестр недобросовестных поставщиков. Бизнесмен посчитал действия антимонопольщиков незаконными и обжаловал их в арбитражный суд. Сначала он проиграл процесс в Орловской области, а затем и в апелляционной инстанции в Воронеже.

«Поскольку индивидуальный предприниматель несвоевременно исполнил свои обязательства в рамках договора, вытекающие из статуса победителя аукциона, в рамках осуществления им предпринимательской деятельности, он несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, — следует из решения суда. — Однако таких доказательств в материалы дела не представлено, ввиду чего довод индивидуального предпринимателя о незначительном нарушении условий договора признан судом несостоятельным».

ИА «Орелград»