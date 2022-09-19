В Долгом обустроят площадку для сдачи ГТО

19.9.2022 | 10:08 Новости, Спорт

Ее построят на территории Детско-юношеской спортивной школы Должанского района Орловской области.

В ходе электронного аукциона цена контракта снизилась почти на миллион. Победителем отбора признано ООО «Производственно-инжиниринговая компания «Прогресс», указано на сайте «Госзакупки». Компания запросила за свою работу »  2 582 500 рублей.

Предстоит установить турники, брусья, рукоход, шведскую стенку, уличные тренажеры. Появится комплекс для прыжков в длину с места. Также запланирована площадка для выполнения испытания «рывок гири» с организованной зоной безопасности. В списке необходимого также квадратная мишень на стойках для тестирования лиц с ограниченными возможностями здоровья. Предусмотрена установка информационной стойка с описанием нормативов испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».  Срок исполнения контракта – 30 декабря 2022 года.

По данным kartoteka.ru, ООО «Производственно-инжиниринговая компания «Прогресс» зарегистрировано в Москве в 2013 году. Учредитель — Юлия  Шуляк. Генеральный директор – Максим Шуляк. Компания регулярно выигрывает контракты на поставку спортивного оборудования в различные регионы.

ИА «Орелград»

 

 

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Орелград. 2022 год

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