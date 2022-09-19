В Орле стартовал фестиваль «Тургеневский бережок»

Литературно-гастрономическое мероприятие приурочено к 85-летию Орловской области.

Вчера, 18 сентября, в Орле стартовал пятый литературно-гастрономический фестиваль «Тургеневский бережок». Об этом сообщила пресс-служба облсовета.

Мероприятие, приуроченное к празднованию 85-летия Орловской области, проходит у входа в Городской парк культуры и отдыха. Несмотря на пасмурную погоду, многие орловцы посетили «Тургеневский бережок».

Среди них были председатель облсовета Леонид Музалевский, губернатор Андрей Клычков, его первый зам Вадим Соколов и другие.

В ходе фестиваля можно угоститься и приобрести продукцию орловских производителей, принять участие в кулинарных мастер-классах, насладиться творческими выступлениями и приобрести изделия мастеров-ремесленников.

«Уважаемые земляки, я сегодня искренне поздравляю вас с открытием этого замечательного фестиваля и с наступающим, значимым для нас праздником – Днём образования Орловской области. Этот фестиваль смог объединить две наших самых главных достопримечательности. Наш край славится богатыми культурными и литературными традициями. Это родина Ивана Тургенева и Леонида Андреева, с Орловщиной связаны жизнь и творчество Николая Лескова, Афанасия Фета и других многих выдающихся людей.

Но вместе с тем, мы гордимся и нашей самобытной кухней. Орловские умельцы готовят по тем рецептам, по которым готовили наши отцы и деды. Мы должны прославлять нашу русскую кухню. Её должно становиться больше на прилавках магазинов, в кафе и ресторанах. И орловские производители смогут прокормить не только Орловщину, Россию, но и всю Европу», — обратился к собравшимся спикер регионального парламента Леонид Музалевский.

ИА «Орелград»