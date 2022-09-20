Исторические здания Мценска получат общие границы

Эксперты одобрили проект установления объединенной зоны охраны.

Власти Орловской области получили акт государственной историко-культурной экспертизы проекта объединенной зоны охраны объектов культурного наследия федерального значения «Торговые ряды» в городе Мценске. В эту зону в своих границах войдут четыре жилых дома XIX века и здание постоялого двора. Часть сооружений является памятниками регионального значения, часть – муниципального.

Экспертам предстояло проверить, соответствует ли разработанный проект объединенной зоны охраны требованиям национального законодательства в сфере культуры. Они выдали положительное заключение. Это означает, что после официального утверждения проекта сразу несколько исторических зданий получат объединенные границы, в пределах которых будет действовать особый правовой режим использования территорий. Будут введены и определенные запреты на проведение различного рода работ.

Как уже писал «Орелград», из исторической справки следует, что к середине XIX века торговый шатер на торговой площади в Мценске стал ветхим. Городское общество обратилось к орловскому губернатору с просьбой способствовать разрешению о постройке нового шатра, но на другом месте, чтобы он не закрывал собой Успенскую (Пятницкую) церковь, построенную в 1799 году. Бумаги прошли много инстанций, и только в 1861 году император Александр II дал положительную резолюцию. Предположительно, реконструкция торговой площади и постройка каменного шатра могли начаться в октябре 1861 года. Автором проекта стал архитектор Попов.

На старинной фотографии обращает на себя внимание вывеска «Торговля братьев Шараповых». С купцами Шараповыми был знаком Тургенев, о них написал в своих «Воспоминаниях» Афанасий Фет. Торговый шатер, скорее всего, посещали все жители мценского края, в том числе Тургенев и Фет, а также бывавшие в Мценске Полонский и Лесков (по преданиям жителей). Приходили сюда не только за покупками, но и чтобы пообщаться со знакомыми, обменяться новостями. Ряды были не только торговым, но и своеобразным культурным центром. Торговые ряды были построены с большим запасом прочности, поэтому после восстановления их после войны был надстроен второй этаж (1960 год), что придало зданию более стройные пропорции и украсило центральную площадь. В 1974 году Торговые ряды как памятник архитектуры ХIХ века были взяты под государственную охрану.

ИА «Орелград»