Клычков анонсировал нового инвестора с десятью рабочими местами

20.9.2022 | 10:13 Новости, Экономика

Губернатор Орловской области рассказал о резиденте ТОСЭР «Мценск» в прямом эфире в соцсетях 19 сентября.

ООО «Биопласт» будет реализовывать инвестиционный проект по производству тары и упаковки из пластмассовых материалов.

«Планируется около 10 рабочих мест. Более 12 млн рублей инвестиции. Каждая копеечка, особенно в сегодня, имеет огромное значение», — отметил Андрей Клычков.

Отметим, ООО «Биопласт» зарегистрировано в качестве резидента территории опережающего социально экономического развития «Мценск»  в Минэкономразвития 29 августа.

По данным kartoteka.ru, ООО «Биопласт» зарегистрировано в Мценске в мае 2022 года. Учредитель и генеральный директор – Олег Багров. Уставный капитал – 100 тысяч рублей. В перечне видов деятельности, помимо работы с пластиком, строительство кораблей, торговля промышленными химикатами, научные исследования и разработки в области естественных и технических наук. Багров Олег Станиславович родом из города Бугульма в Татарстане. В 2021 году он учредил ряд компаний: ООО «Амстар», ООО «Биотех», ООО «Бостех», ООО «ПироВзрыв».

ИА «Орелград»

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