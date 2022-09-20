Клычкова заблокировали в «Одноклассниках»

Губернатор Орловской области призвал подписчиков и друзей набраться терпения.

О проблеме Андрей Клычков сообщил в ходе эфира в соцсетях 19 сентября.

«Была бот-атака. Система заблокировала на 14 дней. Уже неделя прошла. Прошу терпения. Я вижу все обращения, но просто ответить не могу на них. Осталось семь дней. Мы связывались с «Одноклассниками», но так выстроен порядок», — сообщил губернатор.

Отметим, Андрей Клычков входит в число самых активных губернаторов в соцсетях. Так, «Агентство политических и экономических коммуникаций» в своем рейтинге в середине июля отдало руководителю Орловщины шестое место из 85.

ИА «Орелград»