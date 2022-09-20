Лишившимся крыш орловцам выделят средства на ремонт

20.9.2022 | 8:48 Важное, Новости, Происшествия

В деревне Новая Слободка семь домов серьезно пострадали из-за разгула стихии.

Кадр из сюжета «Орловского информбюро»

Внезапная гроза 18 сентября оставила без света 35 населенных пунктов. Дежурные группы продолжают работать над устранением проблем. А над деревней Новая Слободка словно пронесся смерч. Уносило крыши, било теплицы и машины, улетали собаки вместе с будками.  Серьезный ущерб в семи домах. Мелкие повреждения есть почти во всех постройках.

К прямому эфиру губернатора Орловской области в соцсетях 19 сентября присоединился глава Орловского муниципального округа. Роман Жуков сообщил, что по каждому дому определились с финансированием.

«Граждане собирают пакет документов. Он простейший. Из резервного фонда нашего округа будут выделены средства. Есть некоторые жители, которые не могут определиться с подрядчиком. Некоторые готовы сами ремонтировать. Все работы в кротчайшие сроки выполним», — пообещал Роман Жуков.

В течение 19 сентября были также серьезные порывы ветра, деревья падали на линии электропередач.

«Посмотрел, что произошло в Курской области. У нас, можно сказать, ничего и не было», — оценил Андрей Клычков.

ИА «Орелград»

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