Орловцам пришлись по душе личные налоговые кабинеты

Все больше жителей региона общаются с налоговиками дистанционно.



За восемь месяцев 2022 года в территориальные органы ФНС России по Орловской области поступило более 11,5 тысячи письменных обращений. При этом свыше 90 процентов из них были направлены в электронном виде. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления ФНС России. В ведомстве говорят, что все больше жителей региона обращаются к налоговикам по телекоммуникационным каналам связи или через ведомственные сервисы. Причем наибольшее количество онлайн-обращений в этом году поступило через личные кабинеты налогоплательщиков. Таковых за восемь месяцев набралось 9538 единиц.

«УФНС России по Орловской области обращает внимание, что большинство ответов на свои вопросы налогоплательщики могут получить самостоятельно с помощью интерактивных сервисов ФНС, с полным перечнем которых можно ознакомиться на официальном сайте налоговой службы, — следует из ведомственной информации. — Кроме того, для удобства налогоплательщиков разработаны короткие сценарии по наиболее часто задаваемым вопросам – «Жизненные ситуации», которые действуют в рамках онлайн-сервисов «Обратиться в ФНС России» и «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

Напомним, ранее жители региона оценили работу налоговых органов Орловской области, выставив им почти стопроцентный балл. Так, по данным портала «Ваш контроль», в Орловской области в текущем году 99,98 процента налогоплательщиков, принявших участие в процедуре оценки, остались довольны качеством предоставленных им услуг. Свое мнение орловцы выражали при помощи смс-сообщений, а также через терминалы систем управления очередью.

«С помощью интернет-сервиса ФНС России «Анкетирование» физические лица, индивидуальные предприниматели и представители организаций также могут оставить отзыв и оценить личный прием в налоговом органе, обращение по телефону или удобство интернет-сервисов ФНС России, — сообщили по этому поводу в областной налоговой службе. — За восемь месяцев 2022 года посредством этого сервиса налоговики Орловской области получили 519 оценок с уровнем удовлетворенности 98 процентов. В сравнении с аналогичным периодом 2021 года рост количества оценок составил 154 процента».

ИА «Орелград»