Орловский бизнес подался в «упрощенку»

В регионе пересчитали предпринимателей, перешедших на упрощенную систему налогообложения.



В Орловской области по состоянию на 1 сентября 2022 года в целом было зарегистрировано более 18 тысяч индивидуальных предпринимателей. Из них 13 150 бизнесменов применяют упрощенную систему налогообложения (УСН). Такие любопытные статистические сведения предоставило Управление Федеральной налоговой службы по региону. В ведомстве также отметили, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество бизнесменов, применяющих «упрощенку», увеличилось на 717 человек.

«Также популярностью среди региональных предпринимателей пользуется патентная система налогообложения (ПСН), — добавили в областной налоговой службе. — На 1 сентября в орловском регионе ее применяют почти 7 тысяч владельцев собственного бизнеса. Чаще всего предприниматели, оформившие патент, оказывают услуги по перевозке грузов, осуществлению розничной торговли, услуги общественного питания, а также ремонт и техническое обслуживание автотранспортных средств».

Но этим список не ограничивается. Налоговики отмечают и рост популярности самого молодого из «упрошенных «налогов. Речь идет о налоге на профессиональный доход (НПД), которым пользуются так называемые самозанятые. Применять этот налог могут как простые граждане, так и бизнесмены. По данным официальной статистики, на сегодня в Орловской области насчитывается уже более 23,5 тысячи плательщиков НПД, в том числе 1110 индивидуальных предпринимателей.

«Основные преимущества специальных налоговых режимов — это сокращение объема предоставляемой отчетности и снижение налоговой нагрузки, — говорят налоговики. — Подобрать оптимальную систему налогообложения предприниматели могут в интерактивном режиме, с помощью интернет-сервиса ФНС России «Выбор подходящего режима налогообложения».

ИА «Орелград»