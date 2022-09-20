Под Мценском появится современная спортплощадка за 8,3 млн рублей

Строительство инициировано жителями Орловской области.

Благоустройство многофункциональной универсальной спортивной площадки в поселке Нововолковский будет проводиться на улице Славянской. В ходе электронного аукциона победителем признано ООО «Индустриальная Промышленная Компания «Спорт-Групп». Цена контракта — 8 314 000 рублей. Срок исполнения – 9 августа 2023 года, указано на сайте «Госзакупки«.

На площадке можно будет играть в гандбол, мини-футбол, волейбол, бадминтон, теннис. Запроектирована раздевалка для двух команд с душевыми и необходимыми коммуникациями. Предусмотрены установка скамеек, высокого ограждения, устройство освещения.

По данным kartoteka.ru, ООО «Индустриальная Промышленная Компания «Спорт-Групп» зарегистрировано в Москве в 2011 году. Компания выполняла множество многомиллионных госконтрактов в Московской, Тверской, Владимирской и других областях.

Отметим, всего в Орловской области запланировано около 400 млн рублей на поддержку инициатив жителей по реализации инфраструктурных и социальных проектов в муниципальных образованиях региона. Многофункциональные универсальные спортплощадки должны появиться также в поселках Совхозный, Долгое, Покровское.

ИА «Орелград»