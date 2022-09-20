Уникальный сборник биографий участниц войны выпустят в Орле

А лучшие материалы станут частью выставки в Орловском краеведческом музее.



Орловский краеведческий музей совместно с издательством «Картуш» при организационном участии целого ряда организаций объявили о старте регионального конкурса «Женские лица войны». Он посвящен памяти уроженок Орловщины, а также женщин, проживавших на территории региона, которые были непосредственными участницами Великой Отечественной войны, были награждены за свои подвиги на полях сражений боевыми орденами и медалями.

«Приглашаем наших земляков рассказать о своих родственницах, героически сражавшихся на полях сражений и отмеченных за совершённые подвиги государственными наградами, — говорят организаторы. — Лучшие материалы станут составной частью выставки «Женские лица войны», открытие которой состоится в Орловском краеведческом музее в канун 8 марта 2023 года. Летом, в канун 80-й годовщины освобождения Орловщины, будет издан одноименный сборник, куда войдут лучшие письменные работы с биографией наших землячек – защитниц Отечества».

Основными задачами конкурса являются развитие интереса жителей Орловской области к изучению истории своих семей, патриотическое воспитание подрастающего поколения на примерах героических подвигов женщин Орловского края, сбор документальных и иных материалов об участии орловчанок в защите Родины в годы Великой Отечественной войны и другое. Одна из главных целей — публикация биографий защитниц Отечества в тематическом сборнике для популяризации героизма женщин на войне.

К участию допускаются жители Орловской области и других регионов России, подготовившие материал по непосредственному участию женщин, уроженок Орловской области, в боевых действиях в годы Великой Отечественной войны. Будет приниматься биографический материал о женщинах, участвовавших в защите и освобождении территории Орловской области в 1941-1943 годах, и о женщинах — участницах Великой Отечественной войны, длительное время проживавших на территории Орловской области.

Организаторы установили определенные требования к представляемым материалам. Это должна быть статья с максимально подробной биографией участницы Великой Отечественной войны по разработанному образцу, объемом не более 5 страниц. Обязательном условием является наличие у участницы Великой Отечественной войны, биография которой представляется на конкурс, государственных наград – орденов и медалей СССР, полученных за проявленный героизм и мужество на фронте, свидетельствующих о непосредственном участии в боевых действиях в годы войны.

К таким наградам относятся: ордена Ленина, Красного Знамени, Александра Невского, Отечественной войны 1-й или 2-й степени (полученные женщиной-кавалером до 1985 года, т.е. не являющиеся юбилейными орденами, врученными ветеранам Великой Отечественной войны к 40-летию Победы), Красной Звезды, Славы 2-й и 3-й степеней. Список медалей составляет 20 наименований, в том числе это могут быть медали «За отвагу», «За боевые заслуги», «Партизану Отечественной войны 1-й и 2-й степени», «За оборону Ленинграда», «За оборону Москвы», «За оборону Сталинграда» и другие.

К конкурсному материалу надо будет приложить копии документальных материалов, свидетельствующих об участии женщины в Великой Отечественной войне – фотографий, документов, наградных листов, приказов о награждениях и т.п. На конкурс не принимаются материалы, взятые из интернета, нарушающие авторские права третьих лиц. Ответственность за соблюдение авторских прав несет участник конкурса, подавший конкретный материал.

ИА «Орелград»