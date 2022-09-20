Уровень безработицы на Орловщине опустился до минимума

На учете в службе занятости состоит всего около 2,4 тысячи орловцев.



В Орловской области уровень регистрируемой безработицы держится на историческом минимуме – он составляет 0,7 процента численности экономически активного населения, причем на этой отметке показатель держится с начала текущего года. Об этом сообщило региональное управление труда и занятости. Напомним, данная методика учитывает только тех орловцев, которые обратились в государственную службу занятости. На сегодня на учете состоит около 2,4 тысячи безработных. Кстати, в этом году трудоустроено уже около 4,5 тысячи граждан, обратившихся за помощью в органы службы занятости. Специалисты отмечают и тот факт, что в регионе постепенно растет количество вакансий, поданных в службу занятости работодателями.

«Несмотря на сложности, связанные с санкционным давлением на бизнес, с пережитыми в недавнем прошлом трудностями ковидных ограничений, которые вызвали всплеск регистрируемой безработицы, сегодня фиксированный рынок труда достаточно стабилен, — отмечают в областном управлении труда и занятости. — Стабилизирующее влияние на регистрируемый рынок труда оказывают реализуемые в Орловской области программы, направленные на содействие гражданам в трудоустройстве, повышение уровня занятости населения. Благотворное действие на ситуацию оказывают новые рабочие места».

В качестве наглядной иллюстрации приводятся результаты мониторинга, проведенного региональным департаментом социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости. Согласно им в первой половине 2022 года в экономику региона было введено 626 новых рабочих мест, причем наибольшее их количество было создано в сфере транспорта, в обрабатывающих производствах, на предприятиях информации и связи, сельского хозяйства и розничной торговли.

Стоит добавить, что пик безработицы пришелся на август 2020 года. Напомним, на фоне набирающей рост пандемии новой коронавирусной инфекции в 2020 году вводились различные ограничения, из-за которых многие предприятия приостанавливали работу и вообще закрывались. В результате уровень регистрируемой безработицы дорос до 13 тысяч человек, однако уже к концу 2020 года численность орловских безработных снизилась до 6 тысяч. В течение всего 2021 года наблюдалось плавное снижение уровня безработицы, и вот сейчас он достиг минимума.

ИА «Орелград»