В Орле 83-летняя женщина отдала мошенникам почти миллион рублей

В Орловской области зафиксированы очередные эпизоды телефонного мошенничества.

83-летняя жительница Заводского района Орла собственноручно передала мошенникам 960 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Орловской области.

Неизвестные использовали распространенную схему — пожилому человеку позвонил неизвестный и рассказал о ДТП, в которое, якобы, попал родственник жертвы. Для того, чтобы уладить несуществующие проблемы женщине пришлось отдать все свои сбережения.

А во Мценске 76-летняя потерпевшая поверила в то, что ее банковские сбережения находятся в опасности и ей следует перевести их на безопасные счета. В общей сложности потерпевшая отдала аферистам 730 тысяч.

Иногда жертвами шаблонных мошеннических схем становятся и молодые мужчины. Так, 35-летний житель Орла порадовал преступников добычей в размере 200 тысяч рублей. А вот в Болхове «улов» мошенников оказался намного скромнее — всего лишь 57 тысяч.

ИА «Орелград»