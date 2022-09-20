В Орле подрядчика оштрафовали на полмиллиона за срыв строительства

ООО «СК Монолит» не справился со спортивной площадкой на улице Генерала Родина.

Объект должны были сдать еще в конце 2021 года, однако работы не завершены. На площадку своевременно не установлено оборудование, закупленное в рамках национального проекта «Демография». ФОКОТа не начал функционировать в срок, что повлекло нарушение прав жителей Орла.

Прокуратура Орловской области обвинила руководителя компании в бездействии. Директор в рамках дела об административном правонарушении оштрафован на 479 338 рублей.

Постановление о назначении административного наказания не вступило в законную силу, уточнили в пресс-службе прокуратуры региона.

Напомним, с подрядчиком был заключен прямой контракт в ноябре 2021 года. На тот момент компания неплохо проявила себя в реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». Цена контракта — 19,7 млн рублей. Согласно проекту, ФОКОТ займёт 8,5 тыс. кв. м. На нём будут находиться футбольное поле с беговыми дорожками по периметру, волейбольная и баскетбольная площадки, а также площадка для воркаута. Для болельщиков предусмотрена трибуна на 100 человек.

ИА «Орелград»