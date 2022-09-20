В Орле срывается замена нескольких сотен лифтов

Лифтовое оборудование, подлежащее замене, может быть остановлено.

В Орле под угрозой срыва находится замена 451 лифта. Об этом сообщило издание «Орелтаймс» со ссылкой на Сергея Латынина, заместителя руководителя областного департамента ЖКХ.

Речь идет о лифтовом оборудовании, подлежащем замене до 2025 года. Ситуацию разбирали в облсовете на заседании комитета по промышленности, ЖКХ и транспорту.

Проблемы могут возникнуть как у жителей домов, выбравших открытие спецсчета, так и у тех, кто проживает в многоэтажках из «общего котла». Первые не успели накопить необходимую сумму, а вторые могут пострадать из-за скудного состояния областного бюджета.

Жители домов, накапливающих средства на спецсчете, теоретически могут выйти напрямую на производителей лифтов и договориться о кредитных условиях. Остальным повезло еще меньше — бюджетных денег может просто не хватить, чтобы окончить в срок необходимые работы.

Таким образом, над жителями города нависла угроза массового отключения лифтов.

ИА «Орелград»