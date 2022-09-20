В Орловской области без тепла остаются детсады, школа и больница

Губернатор озвучил проблемные точки в ходе эфира в соцсетях 19 сентября.

По словам Андрея Клычкова, в областной столице трубы остаются холодными в 30 домах.

«Идет работа, чтобы подключиться оперативно и выполнить максимально задачи, которые ставим», — сообщил губернатор.

В Ливнах выпали из графика три социальных объекта.

«Есть одна школа, которая не подключена. Там идут работы по прокладке коммуникаций. Ускоряем прокладку 300 метров трубопровода. Также в Ливнах два детских сада – проблема аналогичная», — сообщил губернатор.

Нет отопления в одном детсаду в Хотынецком районе и в одном в Мценске

«В Шаблыкинской ЦРБ пока не подключено отопление. Вышли из строя котлы. Деньги мы выделили. Там объявлен режим ЧС, приступают к ремонтным работам в ближайшие дни», — сообщил губернатор.

В Урицком районе одно учреждение здравоохранения еще не подключено к отоплению.

Итог в цифрах на 19 сентября: тепло есть в 99% школ, в 98% детсадов, в 99% учреждений здравоохранения Орловской области.

Отметим, проблемы с отоплением в Шаблыкинской ЦРБ вышли в СМИ еще летом. Эксплуатация котлов была запрещена Ростехнадзором. Кроме того, у учреждения заблокированы счета из-за многомиллионных долгов. Однако до начала отопительного сезона власти не нашли решения проблемы.

ИА «Орелград»