В орловском облсовете предложили приравнять детей с электросамокатами к водителям

20.9.2022 | 14:01 Новости, Общество

Михаил Вдовин счел обсуждение инициативы неконструктивной.

В региональном парламенте обсуждалась инициатива приравнивания водителей электросамокатов к водителям автомобилей. Об этом сообщило издание «Орелтаймс».

В ходе заседания комитета по промышленности, ЖКХ и транспорту обсуждался вопрос правового регулирования средств индивидуальной мобильности, то есть — электросамокатов и аналогичных транспортных средств.

Инициаторами выступили председатель Общественного совета орловского УМВД Владимир Филонов и начальник отдела ГИБДД УМВД России по городу Орлу Юрий Капустин. По мнению Капустина, лицо, управляющее самокатом, должно проходить обучение, сдавать экзамены по правилам дорожного движения и ставить на учет свое транспортное средство.

Однако, собравшиеся так и не смогли решить, что делать с ситуациями, когда электросамокатами управляют несовершеннолетние. Итог обсуждения подвел первый зампред облсовета Михаил Вдовин, который напомнил, что собравшиеся не являются специалистами в обсуждаемой сфере, а для решение таких вопросов есть Госдума и ГИБДД.

«У меня внучка катается на самокате обычном, ногой отталкивается. А вдруг она разовьёт скорость более 10 км/ч? Значит, она что, под права подходит? Вы этого хотите?», — поинтересовался Вдовин.

ИА «Орелград»

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